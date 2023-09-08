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В Израиле продолжает расти число зараженных COVID
08.09.2023 17:14 Алина Груднева

В Израиле продолжает расти число зараженных COVID

В Израиле продолжает расти число зараженных коронавирусом на фоне появления нового варианта COVID, который получил название "Пирола".

По данным министерства здравоохранения, 7 сентября было выявлено 136 новых случаев.

К сравнению, средний показатель в начале месяца был 74 зараженных. По данным минздрава, эти данные являются приблизительными, поскольку многие люди, испытывающие симптомы, либо не проводят тесты, либо делают это в домашних условиях, не сообщая в минздрав.

В связи с тревожным ростом заболеваемости, неделю назад министерство приказало больницам проводить ПЦР-тесты всем пациентам.

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