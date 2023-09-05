



В Израиле число зараженных новым вариантом COVID подскочило на 30%

Министерство здравоохранения поручило больницам проводить ПЦР-тесты для новых пациентов из-за резкого роста числа зараженных новым подвидом коронавируса под названием "Пирола".



По данным ведомства, на прошлой неделе в среднем каждый день регистрировалось 136 новых случаев заражения, что на 30% больше, чем двумя неделями ранее.



Количество госпитализированных пациентов с COVID-19 снизилось. По состоянию на воскресенье, 3 сентября, 42 пациента были в тяжелом состоянии, 20 - в состоянии средней тяжести.



В минздраве отметили, что большинство случаев заражения проверяются с помощью нелабораторных тестов или в домашних условиях, что затрудняет отслеживание уровня заболеваемости. Решение о проведении ПЦР-тестов в больницах позволит ведомству более эффективно отслеживать новые случаи заражения вариантом коронавируса BA.2.86.



"Пирола" имеет десятки мутаций и способен пробиваться через иммунитет. По словам иммунологов, ему становится труднее передаваться между людьми.

