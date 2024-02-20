



В Израиль прибыли врачи из Украины на стажировку в сфере реабилитации зрения

Вчера, 19 февраля на фоне продолжительной войны на Ближнем Востоке и спустя два года с момента начала войны в Украине, в Израиль прибыла делегация врачей из реабилитационного центра Львова. Целью визита является обучение у израильских экспертов и освоение их практического опыта для создания первого в Украине специализированного отделения по реабилитации зрения и протезированию глаз.



Делегация включает хирургов, физиотерапевтов, специалистов по психическому здоровью и окулистов, специализирующихся на имплантациях для глаз. Они будут проходить обучение и стажировку в лучших медицинских центрах Израиля в течение двух недель. Стоит отметить, что украинские врачи решили приехать именно в Израиль, веря в обмен знаниями и опытом между двумя странами, находящимися в эпицентре военного конфликта.







Медики из Украины прибыли в Израиль благодаря долгосрочному сотрудничеству с общественной организацией помощи в чрезвычайных ситуациях "Лев Эхад", активно оказывающей поддержку гражданскому населению Украины после начала войны. С начала вооруженного конфликта организация отправляет в Украину волонтёров, предоставлявших гуманитарную помощь, а также создала аналогичную украинскую организацию. Амута "Лев Эхад" получила награду за свою деятельность от мэра города Львов. Деятельность организации продолжается и в настоящее время, включая поддержку учебного персонала школы, пострадавшей в ходе войны.







Врачи и терапевты, прибывшие в Израиль, работают в реабилитационном центре под названием UNBROKEN, который был специально создан для лечения многочисленных жертв войны, прибывающих из всех уголков Украины, как солдат, так и гражданских. В Украине не существует реабилитационного лечения для людей с травмами глаз и отсутствует возможность покинуть страну для прохождения лечения (особенно мужчинам). Следовательно, опыт Израиля в данной области может оказать значительную помощь в лечении и реабилитации таких пациентов.



Заместитель гендиректора "Лев Эхад", врач-интерн Шир Динер, организовавшая визит делегации врачей из Украины говорит: "Этот визит был организован по просьбе Национального реабилитационного центра Украины. Тайминг, совпадающий с двумя годами войны там и в разгар конфликта здесь, не мог быть более символичным. Мы рады внести свой вклад в создание отделения по реабилитации зрения в Украине".







На фотографиях: украинская делегация в больнице "Бней-Цион" в Хайфе, с доктором Охадом Гохманом и доктором Йоавом Вардизером, а также с ШиройДинер. Кредит: "Лев Эхад".



Пресс-служба общественной организации "Лев Эхад"

