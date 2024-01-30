



В Британии запретят одноразовые вейпы



Одноразовые вейпы будут запрещены в Великобритании в целях защиты здоровья детей и предотвращения их "пожизненного пристрастия", объявило правительство.



За последние три года количество детей, использующих вейпы, увеличилось в три раза, чему способствуют одноразовые устройства, выпускаемые в ярких цветах и с соблазнительными вкусами.



Согласно статистике, вейп сейчас употребляют 9 процентов детей в возрасте от 11 до 15 лет, при этом долгосрочные последствия для их здоровья пока неизвестны.



Ожидается, что эта мера будет принята в начале следующего года, и есть надежда, что она остановит тенденцию распространения вейпинга среди детей.



В рамках борьбы с продажами будут также введены полномочия по ограничению вкусов, специально предназначенных для детей, и по обеспечению производителей более простой упаковкой.

