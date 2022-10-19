



В Беларуси готовят "отечественную вакцину" от COVID в таблетках

В Беларуси готовятся к выпуску "отечественной вакцины" против коронавируса.

Об этом сообщает "Хартыя97" со ссылкой на слова руководителя Академии наук республики Владимира Гусакова, которые он озвучил в эфире пропагандистского канала "Беларусь 1".

По его словам, разработка препарата в таблетках завершится, по планам, в конце нынешнего года.

Ожидается, что в производство он поступит 2023 году. Гусаков подчеркнул, что сделаны уже первые серии прототипа, проведены доклинические испытания.

Он назвал препарат "сенсационной разработкой".