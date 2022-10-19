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В Беларуси готовят "отечественную вакцину" от COVID в таблетках
19.10.2022 12:18 Алина Груднева

В Беларуси готовят "отечественную вакцину" от COVID в таблетках

В Беларуси готовятся к выпуску "отечественной вакцины" против коронавируса.

 
Об этом сообщает "Хартыя97" со ссылкой на слова руководителя Академии наук республики Владимира Гусакова, которые он озвучил в эфире пропагандистского канала "Беларусь 1".
 
По его словам, разработка препарата в таблетках завершится, по планам, в конце нынешнего года.
 
Ожидается, что в производство он поступит 2023 году. Гусаков подчеркнул, что сделаны уже первые серии прототипа, проведены доклинические испытания.
 
Он назвал препарат "сенсационной разработкой".

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