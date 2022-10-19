В Беларуси готовят "отечественную вакцину" от COVID в таблетках
В Беларуси готовятся к выпуску "отечественной вакцины" против коронавируса.
Об этом сообщает "Хартыя97" со ссылкой на слова руководителя Академии наук республики Владимира Гусакова, которые он озвучил в эфире пропагандистского канала "Беларусь 1".
По его словам, разработка препарата в таблетках завершится, по планам, в конце нынешнего года.
Ожидается, что в производство он поступит 2023 году. Гусаков подчеркнул, что сделаны уже первые серии прототипа, проведены доклинические испытания.
Он назвал препарат "сенсационной разработкой".