



Употребление яблок и ежевики "может снизить шансы стать немощным"

Употребление в пищу таких продуктов, как яблоки и ежевика, может помочь снизить ваши шансы на развитие слабости. Исследования показывают, что растительная пища, содержащая пищевые соединения, называемые флавонолами, потенциально может быть связана с уменьшением вероятности заболевания, пишет hulldailymail.co.uk.



Исследование предполагает, что флавонолы, называемые кверцетином, которые содержатся в яблоках и ежевике, могут быть наиболее важными для предотвращения чувства слабости. Исследователи обнаружили, что на каждые 10 мг повышенного потребления флавонолов в день (примерно одно яблоко среднего размера) вероятность слабости снижалась на 20%.



По данным Age UK, слабость обычно характеризуется такими проблемами, как снижение мышечной силы и усталость. Около 10% людей в возрасте старше 65 лет живут чувствуют себя слабіми, и эта цифра возрастает до 25-50% для лиц старше 85 лет.



Текущие диетические рекомендации по предотвращению слабости в первую очередь сосредоточены на потреблении белка. Но исследователи говорят, что есть много других продуктов, которые могут быть полезны для здоровья.



Авторы исследования говорят: "Возможно, старая поговорка о том, что яблоко в день избавляет от врача (или слабости), может быть обоснованной. Наши результаты показывают, что при увеличении потребления флавонолов на 10 мг в день вероятность слабости снижалась на 20%.



По мнению ученых, будущие исследования должны быть сосредоточены на диетических вмешательствах флавонолов или кверцетина для лечения слабости. Результаты были опубликованы в Американском журнале клинического питания.