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Ученые рассказали, как COVID влияет на мозг
06.01.2023 12:47 Алина Груднева

Ученые рассказали, как COVID влияет на мозг

Коронавирус негативно влияет на работу мозга и психическое здоровье.

По данным Science Alert, такой вывод сделали ученые в новом исследовании.

По словам экспертов, из-за коронавируса у многих после выздоровления наблюдаются проблемы со сном. От бессонницы во время болезни мучаются более половины зараженных, 52%. 26% больных мучились от бессонницы даже через две недели после выздоровления. 

Кроме того, пациенты мучились от ночных кошмаров, что объясняется ухудшением психического здоровья.

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