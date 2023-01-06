



Ученые рассказали, как COVID влияет на мозг

Коронавирус негативно влияет на работу мозга и психическое здоровье.



По данным Science Alert, такой вывод сделали ученые в новом исследовании.



По словам экспертов, из-за коронавируса у многих после выздоровления наблюдаются проблемы со сном. От бессонницы во время болезни мучаются более половины зараженных, 52%. 26% больных мучились от бессонницы даже через две недели после выздоровления.



Кроме того, пациенты мучились от ночных кошмаров, что объясняется ухудшением психического здоровья.