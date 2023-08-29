



Ученые обнаружили способность пробиотиков лечить рассеянный склероз

В ходе недавнего исследования ученые обнаружили, что некоторые пробиотики способны уменьшать воспаление мозга, характерное для таких заболеваний, как рассеянный склероз, пишет New Atlas.



Рассеянный склероз (РС) — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека обращается против собственного организма и атакует защитную оболочку нервов. Это может привести к появлению целого ряда симптомов, таких как онемение, слабость и даже трудности при ходьбе.



Исследователи сосредоточили свое внимание на дендритных клетках — иммунных клетках, которые находятся как в кишечнике, так и вокруг мозга. Эти клетки помогают иммунной системе отличать опасных захватчиков от безобидных, таких как клетки нашего тела.



Ученые выяснили, что эти дендритные клетки обладают уникальной "тормозной системой". При правильной работе эта система не дает иммунной системе ошибочно атаковать организм. И запускает эту тормозную систему ничто иное, как молекула лактата.



В этот момент авторам пришла в голову идея: "А что, если ввести в систему больше лактата?". Для этого они модифицировали бактерии, вырабатывающие его, и ввели их мышам с заболеванием, похожим на РС. Результаты оказались многообещающими. Аутоиммунная реакция мышей, когда организм атакует сам себя, замедлилась, что свидетельствует о снижении воспаления мозга. Это свидетельствовало о наличии прямой связи между кишечником и мозгом.



