



Ученые нашли объяснение резкому росту числа больных раком

Резкий рост заболеваемости раком среди молодежи связан с употреблением красного мяса, соли и алкоголя.



Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, которые были опубликованы в научном журнале BMJ Oncology.



Ученые проанализировали данные с 1990 и 2019 год, выявив резкий рост уровня заболеваемости раку среди людей в возрасте до 50 лет. Число онкобольных за три десятилетия увеличилось на 79%.



Исследователи пришли к выводу, что "западная диета", которая предполагает употребление слишком большого количества красного мяса и соли и, как следствие, недостаточного количества фруктов и молока, подвергает риску развития рака у молодых людей. Также рост заболеваемости может быть связан с употреблением алкоголя и курением.