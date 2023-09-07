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Ученые нашли объяснение резкому росту числа больных раком
07.09.2023 19:26 Алина Груднева

Ученые нашли объяснение резкому росту числа больных раком

Резкий рост заболеваемости раком среди молодежи связан с употреблением красного мяса, соли и алкоголя.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, которые были опубликованы в научном журнале BMJ Oncology.

Ученые проанализировали данные с 1990 и 2019 год, выявив резкий рост уровня заболеваемости раку среди людей в возрасте до 50 лет. Число онкобольных за три десятилетия увеличилось на 79%.

Исследователи пришли к выводу, что "западная диета", которая предполагает употребление слишком большого количества красного мяса и соли и, как следствие, недостаточного количества фруктов и молока, подвергает риску развития рака у молодых людей. Также рост заболеваемости может быть связан с употреблением алкоголя и курением.

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