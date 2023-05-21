



Ученые: комаров больше всего привлекает запах подмышек

Любой, кто провел летний вечер, отмахиваясь от комаров, или летний день, царапая комариные укусы, может согласиться: комары воняют. Но запахи, производимые людьми, являются важной частью того, что привлекает к нам комаров, сообщает CNN.



В научном отчете, опубликованном в пятницу, ученые смогли определить различные химические вещества в запахе тела, которые привлекают этих насекомых.



Комары относятся к семейству мух и большую часть времени питаются нектаром. Однако самкам, готовящимся к откладыванию яиц, нужна пища с дополнительным белком: кровь.



В лучшем случае укус оставит вас с зудящей красной шишкой. Но укусы комаров часто становятся смертельными, благодаря паразитам и вирусам, которые передают насекомые. Одним из самых опасных из этих заболеваний является малярия.



"Малярия по-прежнему является причиной более 600 000 смертей в год, в основном среди детей в возрасте до 5 лет, а также среди беременных женщин", — сказал МакМениман, старший автор нового исследования, опубликованного в журнале Current Biology . - Это причиняет много страданий во всем мире, и часть мотивации для этого исследования заключалась в том, чтобы попытаться действительно понять, как комары, переносящие малярию, находят людей".



Ученые попытались разработать систему, в которой могли бы изучать поведение африканского малярийного комара в естественной среде обитания. Исследователи также хотели сравнить запаховые предпочтения комаров у разных людей, наблюдать за способностью насекомых отслеживать запахи на расстоянии 20 метров и изучать их в наиболее активные часы, с 22:00 до 2:00.



Исследователи создали экранированное помещение размером с каток, чтобы понять, как комары, переносящие малярию, находят людей.



По периметру объекта стояли шесть экранированных палаток, в которых спали участники исследования. Воздух из их палаток, несущий уникальные запахи дыхания и тела участников, перекачивался по длинным трубам к основному объекту на впитывающие прокладки, нагревался и содержал приманку с углекислым газом, чтобы имитировать спящего человека.



Сотни комаров в главном помещении размером 20 на 20 метров были затем угощены ароматами спящих субъектов. Инфракрасные камеры отслеживали движение комаров к разным образцам.



Исследователи обнаружили то, что подтвердят многие, кто был на пикнике: одни люди привлекают больше комаров, чем другие. Более того, химический анализ воздуха из палаток выявил наличие или отсутствие вызывающих запах веществ, стоящих за привлекательностью комаров.



Комаров больше всего привлекали содержащиеся в воздухе карбоновые кислоты, в том числе масляная кислота, соединение, присутствующее в "вонючих" сырах, таких как лимбургер. Эти карбоновые кислоты вырабатываются бактериями на коже человека и, как правило, незаметны для нас.



В то время как карбоновые кислоты привлекали комаров, насекомых, по-видимому, отпугивало другое химическое вещество, называемое эвкалиптолом, которое присутствует в растениях. Исследователи подозревали, что один образец с высокой концентрацией эвкалипта мог быть связан с диетой одного из участников.



Это открытие открывает подходы к разработке приманок или репеллентов, которые можно использовать в ловушках, чтобы нарушить поведение комаров в поисках хозяина, тем самым контролируя переносчиков малярии в регионах, эндемичных по этой болезни, считают ученые.





