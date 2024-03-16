



Ученые: COVID сделал людей "менее умными"

Заражение COVID-19 негативно сказалось на когнитивных способностях людей, а тяжелое течение болезни снизило IQ инфицированных.



К такому выводу в ходе нового исследованию пришли ученые из Имперского колледжа Лондона.



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Они проанализировали данные более чем 112 тысяч добровольцев. Пациенты, страдающие от длительного COVID, набрали на шесть баллов меньше, чем те, у кого болезнь протекала в легкой форме. Ученые считают соответствующий показатель "пугающим".



Исследователи выявили также долгосрочные когнитивные последствия у людей, заразившихся годом или более ранее. По словам ученых, негативные последствия болезни были зафиксированы даже среди тех, кто не было госпитализирован. Уточняется, что исходный штамм COVID был связан со значительным падением уровня IQ.

