



Ученые бьют тревогу: COVID влияет на мозг формирующегося плода

Коронавирус передается от матери формирующемуся плоду, в результате чего COVID негативно влияет на мозг будущего ребенка.



По данным Science Alert, к такому выводу в ходе исследований пришли ученые.



В частности, был изучен 661 образец ткани плода в период с июля 2020 года по апрель 2022 года. Ученые обнаружили кровоизлияния в 26 из них.



"Хотя кровоизлияния иногда происходят в развивающемся мозге, крайне необычно, что в течение 21-месячного периода происходит такое количество случаев. Сейчас важно наблюдать за детьми, которые подверглись пренатальному воздействию COVID-19, чтобы установить, есть ли долгосрочные эффекты развития нервной системы", — сообщила нейробиолог Кэти Лонг из Королевского колледжа Лондона.



Ученым предстоит выяснить, стало ли кровоизлияние прямым следствием COVID, переданным от матери, или же это произошло из-за какого-либо другого фактора. Тем не менее, сам этот факт вызвал у ученых обеспокоенность.



"Это исследование подчеркивает необходимость вакцинации беременных против, что позволяет избежать осложнений как для матери, так и для ребенка", — отметила физиолог из Королевского колледжа Лондона Люсиль Постон.