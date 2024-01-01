



У нового штамма COVID появились неожиданные симптомы

У нового штамма коронавируса JN.1, который стремительно начал распространяться в декабре, появились неожиданные симптомы.



По данным IFlScience, об этом сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).



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Уточняется, что помимо привычных кашля, насморка и боли в горле, у зараженных появились проблемы со сном и беспокойство.



Новый штамм стремительно начал распространяться в США, а также добрался до Британии, Китая и Индии. Эксперты по-прежнему не знают, вызывает ли он более тяжелое течение болезни.