Технологии жидкостной биопсии ARNA Genomics для диагностики рака.

Рак является второй причиной смертности, каждую минуту в мире 37 человек получают диагноз рак, 19 человек умирает от рака, одна женщина умирает от рака молочной железы, 80% умирает из-за позднего обнаружения. Рак коварная штука, никак себя не проявляет до того момента, пока не становится совсем поздно. Самое разумное в такой ситуации направлять силы на выявление рака на ранней стадии. Когда рак выявлен рано, в большинстве случаев он относительно легко лечится. Для этого необходимо найти эффективные и простые молекулярные методы скрининга и диагностики рака на ранней стадии, когда можно легко и без записи прийти и сдать кровь на анализ в любой медицинской лаборатории. Компания ARNA Genomics разработала новую прорывную технологию раннего обнаружения рака методами жидкостной биопсии.

Жидкостная биопсия — это неинвазивная альтернатива взятой твердой биопсии, которая позволяет врачам получить ряд сведений об опухоли с помощью простого образца жидкости. Следы ДНК раковых клеток, свободных внеклеточных ДНК, самих раковых клеток, белков раковой опухоли, внеклеточных везикул в жидкостях человека (кровь, моча, слюна, слеза и др.) могут дать информацию о наличии опухоли и подсказку о том, какое лечение с наибольшей вероятностью будет эффективным для данного пациента.

Технология жидкостной биопсии имеет ряд преимуществ, таких как быстрое получение результатов, низкая стоимость, ранний прогноз, преодоление гетерогенности опухоли, низкий риск и неинвазивность. Все эти преимущества жидкостной биопсии по сравнению с традиционной диагностикой способствуют распространению жидкостной биопсии среди пациентов в мире и, как ожидается, будут значительно стимулировать спрос на нее в будущем. Жидкостная биопсия становится новым неинвазивным методом выявления и мониторинга рака в жидкостях организма, а не в опухолевой ткани, и, кроме того, предлагают пациентам другие клинические возможности, включая прогноз заболевания, лекарственную устойчивость и ответ на лекарственные препараты.

Основные Технологии, которые используют мировые компании подразделяются на следующие направления, это использования PCR (полимеразноциклическая реакция) – 22%: от всех методов, NGS (новые методы секвенирования) – 65% от всех методов и другие разнообразные методы – 13%.

Технологии жидкостной биопсии разрабатывает более 100 компаний в мире, у некоторых уже получены неплохие результаты, другие находятся на начальном пути развития. Есть очень большие игроки на этом рынке, такие как: Bio-Rad Laboratories, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Johnson & Johnson, Thermo Fisher Scientific Inc., Illumina Inc. и др.

В настоящее время отсутствуют тест-системы, позволяющие выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях с точностью выше 90%.

Биотехнологический проект ARNA Genomics US Inc., зарегистрирован в США, поставил своей целью показать лучший результат в скрининге и диагностике рака молочной железы и других типов рака. Проект разрабатывает технологию уже более 10 лет и успел разработать 3 поколения уникальной технологии. Сейчас проект проводит свои клинические испытания в США.

Рассказал нам о проекте Владимир Саванович co-Founder, отвечающий за инновации, инвестиции, автоматизацию и роботизацию в компании ARNA Genomics. Владимир является человеком науки, талантливый ученый и предприниматель отдал 10 лет своей жизни экспериментальной физике. Успешно поучаствовал в создании нескольких успешных бизнесов, был одним из ключевых людей в создании крупнейшего туристического проекта в России, был директором швейцарского инвестиционного фонда.

Проект стартовал в 2012 году на основе разработок отца друга Владимира, который в то время работал в США и занимался более 30 лет молекулярными методами диагностики рака, вернулся к нашей команде с идей новой технологии определения свободных фрагментов опухолевых ДНК в крови пациента без предварительного выделения этих фрагментов. В этом и есть уникальный подход и новаторство, позволяющие достичь высочайшей точности. На эту технологию получены патенты. По итогу многих лет работы разработан уникальный комбинированный анализ в плазме крови фрагментов внеклеточных циркулирующих ДНК 4-х онкогенов (АРНА-2) и энзиматической активности в плазме крови (АРНА-3). Маркеры отобраны на основе собственной технологии поиска и отбора генов для рака молочной железы основных биологических подтипов. Объединяя две технологии вместе, достигается высокий уровень точности более 90%.

В рамках клинических испытаний был проведен полуколичественный метод ПЦР реального времени на основе комбинированного анализа фрагментов внеклеточной циркулирующей ДНК 4-х онкогенов и энзиматической активности в плазме крови, т.е. использовалась современная концепция мультиомики. Также использовался программный анализ данных с применением скоринговой функции и методов машинного обучения для исключения влияния человеческого фактора. Результаты на 80 пробах (44 здоровых и 36 больных) показали Чувствительность 100%, все больные на ранней стадии были определены и специфичность 85%, 15% здоровых были определены как больные.

Последние слова от Владимира

«В команде проекта сейчас есть видные американские ученые. Открылась лаборатория недалеко от Лос-Анжелеса. В 2024 году в США планируется серия клинических испытаний нашей технологии на пациентах в ведущих клиниках. Наши ученые и я лично разрабатываем современные системы автоматизации и роботизации всех процессов, используем блокчейн, что позволяет полностью убрать возможность манипулирования данными и влияние человеческого фактора на результат.

Мы планируем проводить наши испытания в Израиле и будем надеяться на теплый прием на израильской земле.

Добро пожаловать на наш web сайт arna.bio.

Будьте ЗДОРОВЫ.»