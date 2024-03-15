



Такого понятия, как "долгий COVID", не существует

Термин "долгий COVID" следует отбросить в сторону - так утверждают эксперты в области здравоохранения, которые обнаружили, что симптомы тех, кто, как сообщается, страдает от него уже год, ничем не отличаются от обычного вируса, такого как грипп.



Медицинские исследователи из Австралии, поддерживаемые правительством, считают, что пора прекратить использовать это наводящее страх словосочетание, которое стало популярным после того, как большое количество людей, сдавших положительный анализ на COVID-19, привело к всплеску обычно нетяжелых "симптомов усталости от вируса", которые обычно оставались незамеченными, сообщает South West News Service.



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"Мы считаем, что пора прекратить использование таких терминов, как "длинный COVID", - сказал доктор Джон Джеррард, главный специалист по здравоохранению штата Квинсленд, который курировал недавно опубликованное исследование.



"Эта терминология может вызвать ненужный страх, а в некоторых случаях и повышенную бдительность по отношению к более длительным симптомам, что может помешать выздоровлению", - предупредил Джеррард.



Исследователи из Queensland Health опросили 5112 человек в возрасте от 18 лет и старше, чтобы прийти к заключению.



Среди симптомов были отмечены усталость, кашель, одышка, изменение обоняния и вкуса, головокружение, учащенное сердцебиение.



Исследователи взяли испытуемых из числа больных австралийцев, которые сдали анализы на COVID-19 - как положительные, так и отрицательные - в конце весны 2022 года, а через год опросили их на предмет симптомов и качества жизни.



Шестнадцать процентов респондентов заявили, что весной 2023 года они испытывали симптомы, а 3,6 процента сообщили об "умеренном или сильном функциональном нарушении" в повседневной жизни. Не было найдено никаких доказательств того, что взрослые, сдавшие положительные анализы в 2022 году, испытывали этот повышенный уровень нарушений в большей степени, чем те, кто сдал отрицательные анализы, или те, кто просто болел гриппом.

