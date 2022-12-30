



СOVID в Израиле: 1067 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 762 779 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 30 декабря .



Уточняется, что было выявлено 1067 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 11 553 пациента.



На сегодняшний день, 158 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 54 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 037 человек.