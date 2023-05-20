



Скандал вокруг Ассута из-за ЭКО: минздрав проведет проверку

Министерство здравоохранения решает вопрос о проверке в отношении нового скандала вокруг больницы Ассута из-за очередной путаницы в ходе проведения ЭКО.



Как сообщалось накануне, возникло подозрение, что ребенок, родившийся после процедуры экстракорпорального оплодотворения, генетически не совместим со своим отцом.



В настоящее время в минздраве решается вопрос о назначении инспекции в больнице.



По данным минздрава, о любых необычных случаях подобного рода медицинское учреждение обязано сообщать, чего сделано не было.



В ведомстве выразили недоумение заявлением руководства Ассута о том, что родители ребенка попросили защитить их частную жизнь, в связи с чем не было проведено углубленного расследования.



