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Скандал вокруг Ассута из-за ЭКО: минздрав проведет проверку
20.05.2023 18:54 Алина Груднева

Скандал вокруг Ассута из-за ЭКО: минздрав проведет проверку

Министерство здравоохранения решает вопрос о проверке в отношении нового скандала вокруг больницы Ассута из-за очередной путаницы в ходе проведения ЭКО.

Как сообщалось накануне, возникло подозрение, что ребенок, родившийся после процедуры экстракорпорального оплодотворения, генетически не совместим со своим отцом.

В настоящее время в минздраве решается вопрос о назначении инспекции в больнице.

По данным минздрава, о любых необычных случаях подобного рода медицинское учреждение обязано сообщать, чего сделано не было.

В ведомстве выразили недоумение заявлением руководства Ассута о том, что родители ребенка попросили защитить их частную жизнь, в связи с чем не было проведено углубленного расследования.

 

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