



Ребенок, зачатый с помощью ЭКО в “Ассуте”, не имеет генетической связи с отцом

Было обнаружено , что ребенок, зачатый в результате экстракорпорального оплодотворения ЭКО в медицинском центре “Ассута” в Тель-Авиве, не имеет генетической связи с его отцом, что вызывает опасения, что в больнице перепутали образцы спермы во время процесса ЭКО. Об этом в четверг сообщил Минздрав.



“Ассута” заявила, что за последние несколько дней с ней связалась пара, которая провела ЭКО в 2018 году и недавно провела генетический тест за пределами Израиля. Тест показал опасения, что между ребенком и отцом нет генетической связи, а это означает, что образец спермы мог быть перепутан с другим образцом спермы.



По сообщению больницы, родители попросили не проводить никаких расследований и защитить их частную жизнь.



Новый случай путаницы во время ЭКО произошел менее чем через год после того, как женщина, прошедшая процесс в другом филиале “Ассуты” в Ришон ле-Ционе, обнаружила, что плод, который она вынашивала, не был генетически связан ни с ней, ни с ее мужем.



Следственный комитет Министерства здравоохранения установил, что в этом случае “экономические соображения были предпочтительнее основных принципов поддержания качества и безопасности лечения”.



“Это предпочтение превратило лечебное учреждение в конвейер, что причинило страдания и боль не только пациентам, находящимся в центре событий, но и клиентам всех клиник ЭКО в Израиле”, – гласит заключение комитета по расследованию, назначенного омбудсменом министерства доктором Боазом Левом.