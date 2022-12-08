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Салман Зарка: в Израиле - тревожный рост заболеваемости COVID
08.12.2022 21:06 Алина Груднева

Салман Зарка: в Израиле - тревожный рост заболеваемости COVID

В Израиле в последние две недели наблюдался рост уровня заболеваемости COVID-19.

 
Такое заявление сделал 8 декабря координатор борьбы с коронавирусом Салман Зарка по итогам экстренной встречи с премьер-министром Яиром Лапидом.
 
"Самая важная цифра – это количество больных в тяжелом состоянии, которое составляет 15-20 пациентов в сутки", - сказал он. 
 
Зарка отметил, что из 470 тяжелобольных за последний месяц вакцину получили только 3%.

Он призвал израильтян не забывать носить маски, особенно в закрытых помещениях.
 
Согласно утренней статистике минздрава, в Израиле было диагностировано 1709 новых случаев заражения. В тяжелом состоянии находятся 134 пациента, 44 подключены к ИВЛ.

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