



Салман Зарка: в Израиле - тревожный рост заболеваемости COVID

В Израиле в последние две недели наблюдался рост уровня заболеваемости COVID-19.

Такое заявление сделал 8 декабря координатор борьбы с коронавирусом Салман Зарка по итогам экстренной встречи с премьер-министром Яиром Лапидом.

"Самая важная цифра – это количество больных в тяжелом состоянии, которое составляет 15-20 пациентов в сутки", - сказал он.

Зарка отметил, что из 470 тяжелобольных за последний месяц вакцину получили только 3%.



Он призвал израильтян не забывать носить маски, особенно в закрытых помещениях.

Согласно утренней статистике минздрава, в Израиле было диагностировано 1709 новых случаев заражения. В тяжелом состоянии находятся 134 пациента, 44 подключены к ИВЛ.