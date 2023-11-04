С вами в автомобиле "путешествуют" не менее 1,5 тысяч бактерий
Новое исследование Астонского университета раскрывает, какие участки внутри вашего автомобиля могут быть наиболее опасными для вашего здоровья и благополучия.
По исследованию, большинство патогенных микроорганизмов, включая бактерии, вирусы и грибки, сконцентрированы в одной из неожиданных частей вашего автомобиля: багажнике. Эксперты утверждают, что в багажнике с вами могут "путешествовать" целых 1425 бактерий.
Вот топ-5 самых "грязных" участков внутри автомобиля:
- багажник;
- сиденье водителя;
- рычаг КП (коробки передач);
- заднее сиденье;
- панель приборов;
Исследователи также обратили внимание на важность регулярной замены фильтров кондиционера, так как они могут быть очагами размножения бактерий в салоне автомобиля. Бактерии, проникая в салон через вентиляционную систему, оседают на приборах, сиденьях и воздухообменных системах, что может быть вредно для здоровья водителя и пассажиров.
Чтобы поддерживать чистоту и избегать возможных инфекций в салоне, рекомендуется:
- менять фильтр кондиционера каждые 10-15 тысяч километров;
- проводить обработку испарителя кондиционера антисептиком раз в полгода;
- использовать маску, если чувствуете себя плохо;
- чихать и кашлять в открытое окно или в сгиб локтя;
- проветривать салон автомобиля, открывая окна на 15-20 секунд во время движения.