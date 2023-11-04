



С вами в автомобиле "путешествуют" не менее 1,5 тысяч бактерий

Новое исследование Астонского университета раскрывает, какие участки внутри вашего автомобиля могут быть наиболее опасными для вашего здоровья и благополучия.



По исследованию, большинство патогенных микроорганизмов, включая бактерии, вирусы и грибки, сконцентрированы в одной из неожиданных частей вашего автомобиля: багажнике. Эксперты утверждают, что в багажнике с вами могут "путешествовать" целых 1425 бактерий.



Вот топ-5 самых "грязных" участков внутри автомобиля:

багажник;

сиденье водителя;

рычаг КП (коробки передач);

заднее сиденье;

панель приборов;

Интересно, что руль, который ранее часто оценивался как один из наиболее "грязных" участков, теперь оказался на противоположном конце рейтинга. Это изменение связано с пандемией COVID-19 и более активным использованием санитайзеров в автомобилях.



Исследователи также обратили внимание на важность регулярной замены фильтров кондиционера, так как они могут быть очагами размножения бактерий в салоне автомобиля. Бактерии, проникая в салон через вентиляционную систему, оседают на приборах, сиденьях и воздухообменных системах, что может быть вредно для здоровья водителя и пассажиров.



Чтобы поддерживать чистоту и избегать возможных инфекций в салоне, рекомендуется: