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Самые грязные места в автомобиле | Фото: pixabay.com
04.11.2023 03:25 Mignews

С вами в автомобиле "путешествуют" не менее 1,5 тысяч бактерий

Новое исследование Астонского университета раскрывает, какие участки внутри вашего автомобиля могут быть наиболее опасными для вашего здоровья и благополучия.

По исследованию, большинство патогенных микроорганизмов, включая бактерии, вирусы и грибки, сконцентрированы в одной из неожиданных частей вашего автомобиля: багажнике. Эксперты утверждают, что в багажнике с вами могут "путешествовать" целых 1425 бактерий.

Вот топ-5 самых "грязных" участков внутри автомобиля:

  • багажник;
  • сиденье водителя;
  • рычаг КП (коробки передач);
  • заднее сиденье;
  • панель приборов;
Интересно, что руль, который ранее часто оценивался как один из наиболее "грязных" участков, теперь оказался на противоположном конце рейтинга. Это изменение связано с пандемией COVID-19 и более активным использованием санитайзеров в автомобилях.

Исследователи также обратили внимание на важность регулярной замены фильтров кондиционера, так как они могут быть очагами размножения бактерий в салоне автомобиля. Бактерии, проникая в салон через вентиляционную систему, оседают на приборах, сиденьях и воздухообменных системах, что может быть вредно для здоровья водителя и пассажиров.

Чтобы поддерживать чистоту и избегать возможных инфекций в салоне, рекомендуется:
  • менять фильтр кондиционера каждые 10-15 тысяч километров;
  • проводить обработку испарителя кондиционера антисептиком раз в полгода;
  • использовать маску, если чувствуете себя плохо;
  • чихать и кашлять в открытое окно или в сгиб локтя;
  • проветривать салон автомобиля, открывая окна на 15-20 секунд во время движения.

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