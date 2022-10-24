



Рекомендации специалистов медицинского центра "Шнайдер" на осенне-зимний сезон

Специалисты детского медицинского центра "Шнайдер" из группы "Клалит" собрали для вас рекомендации на осенне-зимний сезон.

Каждую зиму, вплоть до эпидемии коронавируса, одновременно с другими вирусами происходили сезонные вспышки гриппа, в связи с чем в течение короткого периода в несколько недель значительная часть населения заболевала тем или иным вирусом с различными осложнениями. Грипп и его осложнения чаще встречаются у детей, чем у взрослых, и во многих случаях дети являются «разносчиками» гриппа.

Профессор Эфи Билевски, заведующий отделением инфекционных заболеваний детского медицинского центра "Шнайдер", ежегодно подчеркивает важность вакцинации против гриппа и дает рекомендации, как вести себя, чтобы максимально снизить рецидивы заболеваемости детей в зимний период.



Детская вакцинация против гриппа: вакцина против гриппа не является частью плановой вакцинации, проводимой в стране, но Министерство Здравоохранения рекомендует вакцинировать всех детей каждую зиму. Эффективность вакцины меняется из года в год, но даже в год, когда эффективность низкая (около 50%-70%), привитые от гриппа значительно легче переносят заболевание. Поэтому для того, чтобы вирус не «зашел» в ваш дом, необходимо вакцинировать всех членов семьи старше полугода. Вакцина безопасна как в форме инъекций, так и в форме назального спрея. Даже если вакцина не обеспечивает 100-процентной защиты, она все же обеспечивает определенный уровень защиты, который нельзя получить ни в какой другой форме.



Плановая иммунизация: Программа плановой иммунизации в Израиле является комплексной. Было доказано, что плановая вакцинация, с одной стороны, является наиболее эффективной для предотвращения заболеваний, а с другой стороны, наиболее безопасной для привитых, поэтому настоятельно рекомендуется позаботиться о вакцинации детей всеми плановыми вакцинами. В последние годы стало обычным явление, при котором плановые вакцины разделяются, чтобы смягчить их побочные эффекты. Это явление вызывает откладывание важных прививок, которые очень важно делать именно в первый год жизни.

Кроме того, в эпоху короновируса и по многим объективным причинам мы наблюдаем снижение показателей вакцинации плановыми прививками в Израиле. Необходимо помнить, что прививки следует делать в нужное время и только в случае заболевания с температурой вакцинацию можно отложить. Легкие симптомы, такие как насморк, кашель или боль в горле, не являются достаточным основанием для того, чтобы отложить плановую вакцинацию.



Возвращение детей в образовательные учреждения: следует и впредь избегать отправления больных детей в образовательные учреждения. Важно помнить, что один больной ребенок может заразить нескольких детей, создавая тем самым цепочку заражения, которую трудно остановить. Если каждый родитель позаботится о том, чтобы не отправлять своего больного ребенка в различные учреждения, все дети будут меньше болеть.



Визит в детскую поликлинику: приемные всех врачей, и педиатров, в частности, зимой переполнены больными и заразными детьми. Важно знать, что некоторые респираторные вирусы передаются воздушно-капельным, а некоторые - контактным путем, в том числе через контакт с поверхностями, на которых вирусы могут оставаться и заражать даже спустя много часов. Поэтому рекомендуется по возможности избегать ненужных посещений поликлиник.

Признаки того, что вы должны немедленно обратиться к педиатру, включают высокую температуру, болезненный вид, рвоту, обильную диарею и нечеткую сыпь. Помните, что сегодня существуют различные дигитальные средства, которые помогают педиатру дистанционно осматривать своих пациентов. Разумное использование этих ресурсов, с одной стороны, позволяет детям, которым не требуется физический визит в поликлинику, не рисковать подхватить дополнительные вирусы, а с другой стороны, действительно больным детям, которые нуждаются в медицинском осмотре, быть принятыми и осмотренными в кратчайшие сроки.



Профилактика заражения: Обязательно мойте руки с мылом после смены подгузников, посещения туалета и, конечно же, перед контактом с едой. Для семей с маленькими детьми - дома обязательно мойте руки, прежде чем прикасаться к ребенку, а также попросите сделать это старших братьев и сестер. Если кто-то из членов семьи болен, постарайтесь избегать его прямого контакта с малышом и проветривайте жилые помещения.



Разумное использование антибиотиков: необходимо помнить, что большинство заболеваний в зимний период носят вирусный характер и антибиотики не помогут процессу выздоровления. Кроме того, известно, что назначение антибиотиков в первый год жизни ребенка увеличивает риск заболеваемости в более старшем возрасте (воспалительные заболевания кишечника, астма и т. д.). Однако если педиатр рекомендовал и назначил лечение антибиотиками, необходимо следить за тем, чтобы лечение проводилось в полном объеме.



Прививки беременным: Министерство Здравоохранения рекомендует вакцинировать всех беременных женщин вакцинами против гриппа и коронавируса, а с третьего триместра также вакциной против коклюша. Цель состоит в том, чтобы защитить от болезней не только беременную женщину, но и плод, который будет пассивно получать антитела от своей матери (через плаценту во время беременности и в период грудного вскармливания после рождения).



Грудное вскармливание: преимущества грудного вскармливания с точки зрения профилактики инфекций у детей первого года жизни абсолютно доказанный факт. Кормящая мать пассивно передает ребенку антитела против многих вирусов. Важно знать, что даже неполное грудное вскармливание будет способствовать профилактике инфекций в зимние месяцы. Поэтому рекомендуется, по возможности, отложить прекращение грудного вскармливания до начала весны.



Поступление в детский сад на первом году жизни: по возможности рекомендуется отложить поступление ребенка в детский сад до начала весеннего сезона. Важно заранее знать и понимать, что помещение ребенка первого года жизни в детский сад зимой почти неизбежно приводит к заражению малыша многими вирусными и бактериальными заболеваниями. Поступление в детский сад позже и в более теплое время года отодвинет эти детские болезни на период, когда ребенок станет старше и, следовательно, лучше справится с болезнями.

