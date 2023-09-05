



Реформа получения медицинских услуг в Израиле: лечение - в любой больнице



Реформа государственного медицинского страхования, касающаяся механизмов выбора между поставщиками услуг, вступила в силу в конце прошлой недели - после длительной подготовительной работы.



В центре реформы - порядок выбора поставщика медицинских услуг - вариантов, которые больничные кассы предоставляет своим пациентам в отношении получения медицинских услуг в учреждениях других больничных касс. В ходе реформы были установлены пороговые условия для механизмов выбора больничных касс в отношении услуг, предоставляемых в больницах, а также в отношении хирургических операций и госпитализации в больницах и по месту жительства, которые определяются как операции средней тяжести и выше.



Согласно положениям реформы, каждому пациенту будет предложено не менее четырех больниц по каждому виду медицинских услуг. Из этого списка не менее двух являются “суперцентрами” и, кроме того, не менее двух будут территориально близки к району, где проживает застрахованный. На практике утвержденный сегодня минздравом перечень договоренностей значительно превышает этот показатель и будет опубликован для клиентов больничных касс.



Цель реформы - улучшить обслуживание пациентов в государственной системе здравоохранения, поощряя конкуренцию за качество и доступность услуг для пациентов, сохраняя при этом обслуживание населения и финансовую стабильность системы.



Кроме того, реформа призвана уменьшить неравенство и разрывы в доступности медицинских услуг, стимулируя конкуренцию за качество и доступность услуг для пациентов, за счет обеспечения доступности соответствующей информации для пациентов и повышения прозрачности процедур отбора.



Порядок отбора позволит пациенту сделать реальный выбор и обеспечит предоставление услуги по кассе с приемлемым качеством, временем и расстоянием, сохраняя при этом профессиональный акцент, важный для стабильности и качества системы.



Новые правила опубликованы на сайтах больничных касс.



Кроме того, в рамках обязательства фонда перед поставщиком услуг, обязательство об оплате медицинских услуг (тофес 17) станет “прозрачным” для всех услуг, таким образом, в каждой такой форме, выдаваемой застрахованному лицу для конкретного учреждения, будут перечислены все учреждения, входящие в соглашением между больничными кассами, относящийся к данной услуге, с указанием его права на получение услуги в каждом из них. Ссылка на форму и реквизиты обязательства будут направляться застрахованному лицу в виде текстового сообщения и по электронной почте.



Из описанной процедуры исключены четыре направления: стационарные психиатрические услуги, гинекологические операции, нейрохирургия и экстракорпоральное оплодотворение, что объясняется требованиями Закона о государственном медицинском страховании в отношении обоснованности предоставления услуг, а также уникальными характеристиками этих услуг.



Министр здравоохранения Моше Арбель заявил: "Мы проводим очень важную реформу, которая является значительным шагом в сокращении брешей в предоставлении медицинских услуг населению. Речь идет об увеличении количества больниц, которые будут доступны пациентам, наряду с сохранением административной гибкости больничных касс, что в то же время предоставит застрахованным реальную возможность выбора места лечения. Этот шаг будет способствовать развитию конкуренции и сохранению стабильности системы здравоохранения".

