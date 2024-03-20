



Разрабатывается революционный бюстгальтер, который выявит рак груди

Британские ученые работают над бюстгальтером, в который будет встроен революционный прибор для выявления рака груди.



По данным газеты The Guardian, это позволит пациенткам проводить диагностику, не выходя из дома.



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Предполагается, что прибор будет сканировать жидкость вокруг молочной железы. Опухоль можно будет выявлять на ранних стадиях, а дальше в режиме реального времени отслеживать изменения ее размера. Результаты диагностики будут поступать на смартфон пациента и лечащего врача.



"Мы открываем дверь для исследования альтернативного метода выявления рака молочной железы, который можно было бы проводить, не выходя из дома пациента, экономя основные ресурсы больницы и в то же время обеспечивая жизнеспособное решение для выявления ранних признаков рака", - сказано в сообщении.