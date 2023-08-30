



Правильный рецепт: Почему не следует добавлять бананы в смузи

В новом исследовании ученые обнаружили, что добавление бананов в ягодный смузи снижает содержание флавоноидов, группы биологически активных соединений, полезных для здоровья, на 84%. Исследователи проверили, как различные уровни полифенолоксидазы – фермента, содержащегося во многих фруктах и ​​овощах – влияют на усвоение организмом флавоноидов, природных соединений, встречающихся в продуктах питания и напитках, которое может уменьшить воспаление и защитить сосуды и кровеносную систему.



При очистке банана или яблока, фрукт очень быстро становится коричневым. Это происходит из-за фермента полифенолоксидазы (PPO). В своем исследовании ученые хотели узнать, влияет ли употребление смузи, приготовленного из различных фруктов, содержащих PPO, на количество флавоноидов, доступных организму. Чтобы выяснить это, они давали добровольцам смузи с бананом и ягодами, смузи только с ягодами или просто капсулу флавонола (контрольная группа). Затем исследователи взяли анализы крови и мочи, чтобы измерить количество флавоноидов, присутствующих после приема смузи или капсулы. В итоге было обнаружено, что уровень флавоноидов снижается при включении в рацион бананов.



“Мы были очень удивлены, увидев, как быстро добавление одного банана снизило уровень флавоноидов в смузи и уровень флавоноидов, усваиваемых организмом”, – сказал автор исследования Хавьер Оттавиани. “Это подчеркивает, как приготовление пищи и ее комбинации могут повлиять на усвоение пищевых соединений в продуктах”.



По мнению ученых, при приготовлении смузи нужно сочетать фрукты, богатые флавоноидами, такие как ягоды, ананасы и апельсины, а бананы оставить на потом. Это увеличит потребление флаваноидов.