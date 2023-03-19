



После нового исследования ВОЗ призывает Китай опубликовать все данные по COVID

Советники Всемирной организации здравоохранения в субботу, 18 марта, призвали Китай обнародовать всю информацию, касающуюся происхождения COVID-19, после того, как результаты нового исследования были вкратце опубликованы в международной базе данных, используемой для отслеживания патогенов.



Новые последовательности вируса SARS-CoV-2, а также дополнительные геномные данные, основанные на образцах, взятых на рынке живых животных в Ухане, Китай, в 2020 году, были ненадолго загружены в базу данных GISAID китайскими учеными ранее в этом году, что позволило их просмотреть исследователям в других странах, согласно заявлению Научно-консультативной группы ВОЗ по происхождению новых патогенов (SAGO).



Согласно новым данным предполагается, что енотовидные собаки возможно были заражены коронавирусом.



Впоследствии доступ к этой информации был ограничен очевидно, чтобы обеспечить дальнейшее обновление данных Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC).



Должностные лица ВОЗ обсудили этот вопрос с китайскими коллегами, которые объяснили, что новые данные предназначались для обновления предварительного исследования с 2022 года. Согласно заявлению, CDC Китая планирует повторно представить статью в научный журнал Nature для публикации.



В ВОЗ говорят, что такая информация, хотя и не является окончательной, представляет собой новое направление в расследовании происхождения COVID и должна была быть предоставлена немедленно.



“Эти данные не дают окончательного ответа на вопрос о том, как началась пандемия, но каждая крупица информации важна для того, чтобы приблизить нас к этому ответу. Эти данные могли — и должны были — быть переданы три года назад”, — заявил в пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.



“Мы продолжаем призывать Китай к прозрачности в обмене данными, а также к проведению необходимых расследований и обмену результатами“, — сказал он.



ВОЗ поручила SAGO продолжить расследование причин пандемии, унесшей жизни почти 7 миллионов человек во всем мире.



“(Это) недавно проанализированные данные и ничего нового“, — сказал Джордж Гао, профессор Института микробиологии CDC, на вопрос агентства Reuters, почему последовательности не были загружены раньше. Он сказал, что GISAID, база данных патогенов, удалила последовательности, а не ученые.



“Все это должно быть оставлено для работы ученым, а не журналистам или общественности. Мы очень хотим узнать ответ“, — добавил он.

