



Популярные препараты для похудения оказались опасными

Популярные препараты для похудения Ozempic и Wegovy могут увеличить риск серьезных желудочно-кишечных заболеваний, помимо неприятных побочных эффектов.



По данным газеты The Daily Mail, к такому выводу пришли ученые в результате последнего исследования.



Люди, использующие еженедельные инъекции Ozempic и Wegovy для снижения веса, имеют более высокий риск развития панкреатита, непроходимости кишечника и паралича желудка. Препараты помогают увеличить выработку инсулина и изначально были разработаны для лечения диабета 2 типа. В последние годы их начали пронимать для снижения веса.



Действующие элементы этих лекарств запускают в мозгу гормоны, которые поддерживают поддерживают чувство насыщения и отбивают тягу к еде. Согласно исследованиям, у тех, кто делал инъекции для снижения веса, в 9,1 раз чаще возникало воспаление поджелудочной железы, из-за которого требовалось хирургическоео вмешательства. В 4,22 раза чаще развивалась непроходимость кишечника, которая может быть смертельной, и в 3,67 раза был выше риск "паралича желудка".