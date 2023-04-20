Почему не стоит есть салат в ресторанах

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Норовирус, также известный как вирус диареи, вирус рвоты или желудочный вирус, является одной из ведущих распространенных причин инфекционной диареи в мире. По данным Британского агентства здравоохранения, за последние две недели в одном регионе в Великобритании было выявлено 797 случаев заражения - это на 91% выше среднего показателя, зафиксированного за последние пять лет.



Норовирус также хорошо известен в Израиле в течение всего года и является причиной многих случаев диареи и рвоты среди людей всех возрастов. Из-за своих заразных и устойчивых свойств он обычно вызывает вспышки в относительно многолюдных учреждениях, где гигиенические условия не идеальны, например, в детских садах или больницах. Заболевание обычно протекает в легкой форме, и симптомы проходят самостоятельно в течение 48-72 часов, при этом требуется лишь поддерживающее лечение, включающее обильное питье и адаптированную диету.



Признаки заболевания могут включать: слабость, диарею, тошноту и рвоту. Также возможны лихорадка, головная боль и боли в мышцах. Симптомы появляются внезапно после инкубационного периода, который длится 24-48 часов.



Большинство людей заражаются норовирусом после прямого контакта с инфицированным человеком или после прикосновения к поверхности, которая была загрязнена частицами фекалий или рвоты инфицированного человека.



Частицы вируса переносятся в область рта через немытые руки. Поэтому, если вы моете руки и стараетесь избегать контактов с больными людьми, у вас есть все шансы предотвратить заражение.



Однако, как выясняется, этого не всегда достаточно - передача вируса возможна при употреблении определенных продуктов питания. Многие вспышки норовирусной инфекции, связанные с пищевыми продуктами, начинаются в ресторанах или на предприятиях общественного питания, когда инфицированный персонал прикасается руками к готовым к употреблению продуктам перед их подачей.



По данным Центра по контролю заболеваний CDC, вспышки вируса могут также возникать, когда пища загрязняется еще на ферме или на фабрике, откуда она поступает, например, когда овощи опрыскивают загрязненной водой в поле. Три основных продукта питания, ответственных за распространение заболевания: зеленые листья, свежие фрукты и морепродукты.

