



Пиво также полезно как кефир и йогурт – исследование

Ученые Даляньского медицинского университета в Китае опубликовали результаты своей работы в одном из самых влиятельных научных изданий Frontiers in Nutrition, в котором печатаются прорывные исследования в науке о питании. Суть статьи “Взаимосвязь пива с микробиомом кишечника: обсуждение иммуномодуляции, вызванной пивом, через влияние на микробиом кишечника” в том, что многие активные вещества пива благоприятно влияют на микроорганизмы, обитающие в кишечнике, – микробиом, а те, свою очередь, улучшают иммунитет.



Ученые указывают, что пиво при умеренном потреблении помогает предотвращать атеросклероз и болезни сердца, оказывает противораковое, антиоксидантное и омолаживающее действия, улучшает кровообращение и уменьшает радиационное повреждение. Но сосредоточиваются они только на его позитивном влиянии на иммунитет.



Важную роль в этом играют полифенолы, которые не разрушаются в тонком кишечнике. Достигая толстой кишки, они включаются в обмен веществ микробиоты – это сообщество микроорганизмов, является дополнительным “суперорганом” человека. Он вырабатывает массу питательных и биоактивных веществ. Кроме того, микробиом укрепляет целостность кишечника, предотвращает распространение болезнетворных микроорганизмов, повышает иммунную защиту.



Полифенолы и некоторые другие вещества расщепляются микроорганизмами, обитающими в слизистой оболочке кишечника. В результате образуется множество метаболитов, которые способствуют росту полезной флоры, оказывающей противовоспалительные, антиоксидантные и иммуномодулирующие эффекты. Благодаря этому пиво может играть полезную роль в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета, нейродегенеративных болезней, рака, неалкогольной жировой болезни печени и в профилактике инфекций.



Китайские ученые отмечают, что полифенолы в пиве обладают свойствами пребиотиков, помогающих размножаться полезным бактериям и мешающих это делать вредным. Например, флавонолы пива вызывают рост лактобацилл и бифидобактерий, а вещества, образующиеся из эпикатехина, катехина, метилмалоновой кислоты и кофейной кислоты, в пиве подавляют рост патогенных клостридий.



Авторы статьи предупреждают, что за счет алкоголя пиво может быть вредным. Полезные эффекты отмечаются, только когда его потребляют в безопасных пределах.



Для мужчин это примерно две банки по 340 мл в день, для женщин – одна. В таких дозах пиво позитивно воздействует на микробиом кишечника, регулируя иммунные функции. Китайские ученые считают полезным и безалкогольное пиво. Ведь после удаления этилового спирта большинство биоактивных веществ в нем сохраняется. Поэтому полезные эффекты такого пива тоже подтверждены в исследованиях.