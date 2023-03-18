



Первый пациент смешанной расы излечился от ВИЧ с помощью стволовых клеток





Пациент из Нью-Йорка находится в стадии ремиссии от ВИЧ более четырех лет после лечения стволовыми клетками, несущими ген, придающий устойчивость к вирусу. Третий пациент, потенциально излечившийся от ВИЧ, так называемый “нью-йоркский пациент”, является первым человеком, идентифицировавшим себя как представитель смешанной расы, успешно вылеченным, что указывает на то, что этот подход может работать для людей всех рас.



Четверо белых мужчин избавились от вируса после пересадки стволовых клеток от генетически совместимых взрослых доноров, несущих две копии мутации CCR5-delta32, которая препятствует проникновению ВИЧ в клетки. Однако найти подходящих доноров чрезвычайно сложно, поскольку менее одного процента белых людей обладают двумя копиями этого гена, у других рас этот показатель еще ниже.



Чтобы преодолеть это препятствие, врачи ввели “нью-йоркскому пациенту” стволовые клетки из пуповинной крови неродственного новорожденного. В смесь также были добавлены стволовые клетки одного из родственников пациента, чтобы снизить вероятность отторжения трансплантата.



Первоначально объявив об успехе процедуры в феврале 2022 года, исследователи опубликовали исследование, в котором задокументировали выздоровление пациента. Пациент смог прекратить прием противовирусных препаратов от ВИЧ через 37 месяцев после трансплантации и не болел еще 18 месяцев на момент публикации. В настоящее время она не принимает никаких лекарств в течение 30 месяцев, и никаких признаков возвращения болезни нет.

“Эпидемия ВИЧ отличается расовым разнообразием, и люди с другим цветом кожи или другой расы крайне редко находят достаточно подходящего, неродственного взрослого донора”, – говорится в заявлении автора исследования Ивонн Брайсон . “Использование клеток пуповинной крови расширяет возможности людей разного происхождения, живущих с ВИЧ”.

Несмотря на успех этого подхода, исследователи отмечают, что он очень инвазивен, поскольку требует использования химиотерапии или лучевой терапии для разрушения иммунной системы пациентов до получения трансплантата. Они также показывают, что многие пациенты не справились с реакцией “трансплантата против хозяина”, которая возникает, когда пересаженные лейкоциты атакуют костный мозг реципиента.



По этой причине процедуру “следует рассматривать в настоящее время только у тех ВИЧ-инфицированных, у кого есть другое потенциально опасное для жизни заболевание, требующее трансплантации”. Все пациенты, получавшие лечение на сегодняшний день, страдали как от ВИЧ, так и от рака, и им требовалась трансплантация стволовых клеток, чтобы помочь им преодолеть последнее заболевание.