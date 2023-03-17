



Пандемия COVID могла начаться с енотовидных собак, - New York Times

Енотовидные собаки, которых продавали на рынке в китайском городе Ухань, могли быть связаны с началом пандемии коронавируса. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на исследование международной группы вирусологов.



Начиная с января 2020 года, ученые брали генетические данные на рынке морепродуктов Хуанань и вокруг него. Тогда китайские власти закрыли рынок, а животных, которых там продавали, перевезли в другое место. Исследователи взяли мазки из стен, полов, металлических клеток и тележек, которые могли использовать для транспортировки инфицированных животных.



В этих образцах ученые обнаружили генетический материал енотовидных собак, зараженных коронавирусом. Эти животные могли передать COVID людям. Но убедительных доказательств того, что инфицированное животное спровоцировало пандемию, пока нет.



Подробный отчет с выводами международной исследовательской группы еще не опубликован.

