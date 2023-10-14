



Памятка от минздрава как вести себя с людьми в состоянии паники

Вы встретили человека, которому нужна первая психологическая помощь? Делаем ДЕЛО.



Мы собрали для вас четыре простых правила, которые помогут поддержать человека, переживающего стресс, беспокойство, тревогу или тяжелые новости.



Из чего состоит ДЕЛО?



Д – Дружеская помощь.



Продемонстрируйте пострадавшему, что вы с ним и не оставите его, держите его за руку, чтобы дать ему ощущение безопасности. Можно, например, сказать пострадавшему: "Я с тобой и никуда не уйду", укрепив ощущение поддержки.



Е– Естественные действия.



Вместо того, чтобы успокаивать пострадавшего, давать ему стакан воды или уводить с места происшествия, дайте пострадавшему простые указания, которые помогут ему и окружающим. Заставьте его действовать самостоятельно, помогать другим и превратите его из жертвы в помощника. Например, когда звучит сигнал тревоги, можно сказать: "Собери вокруг себя людей и убедись, что все сейчас позвонят домой и сообщат, что с ними все в порядке".



Л – Логика.



Общайтесь с потерпевшим разумно, а не эмоционально. Воздержитесь от поощрения жертвы к выражению своих чувств во время и после инцидента. Не стоит говорить: "Ничего, что ты напуган, волнуешься и плачешь". Лучше сказать: "Посчитай и скажи мне, сколько людей сейчас вокруг тебя" или "Как долго ты ждешь, пока за тобой придут?". Такие вопросы требуют активации мысли и сотрудничества потерпевшего без подключения эмоций.



О – Объяснения.



В экстренной ситуации рекомендуется сказать пострадавшему: "Две минуты назад произошел взрыв, сейчас здесь много спасателей, оказывающих помощь, инцидент исчерпан". Теперь все позади". Постарайтесь сосредоточиться на конкретном факте и сделать так, чтобы потерпевший тоже сосредоточил на нем свои мысли.



☎️ список центров помощи: https://go.gov.il/helplines



✅ Дополнительная информация о тревожности: https://go.gov.il/copingfirstaid



