



Пакистанцев будут штрафовать и лишать свободы за отказ вакцинировать детей

Закон, который вступит в силу в сентябре в провинции Синд, касается прививок от полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, кори, эпидемического паротита и краснухи. Родителям, запретившим своим детям вакцинацию, грозит наказание в виде штрафа в размере 50 000 пакистанских рупий или 1 месяца тюремного заключения.



Новые нормы призваны решить давнюю проблему – пакистанские священники нередко распространяют миф о том, что по замыслу Запада вакцинация "призвана стерилизовать детей местных жителей". По некоторым районам врачи передвигаются в сопровождении охраны, так как в противном случае их могут убить.



По словам Шазии Марии, бывшего федерального министра по борьбе с бедностью и социальной безопасности провинции Синд, этот закон введен прежде всего для того, чтобы искоренить полиомиелит. Тема вспышек пакистанского штамма полиомиелита обсуждается на уровне саммитов ВОЗ. Сейчас в мире только две страны, где полиовирус присутствует на постоянной основе – Пакистан и Афганистан. Из этих регионов он распространяется на весь мир.



Полиомиелит – неизлечимая болезнь, которая поражает нервную систему и затрагивает, как правило, детей в возрасте до 5 лет. В одном из двухсот случаев развивается необратимый паралич, который иногда затрагивает дыхательные мышцы и приводит к смерти. Вирус передается от человека к человеку фекально-оральным путем или через загрязненную воду и продукты питания.