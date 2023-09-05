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Пациенты с неизлечимым раком получили надежду, благодаря новой вакцине
05.09.2023 12:54 Алина Груднева

Пациенты с неизлечимым раком получили надежду, благодаря новой вакцине

Пациенты с неизлечимым раком пройдут лечение с помощью новых МРНК-вакцин в рамках испытания препарата.

По данным газеты The Daily Mail, в новом исследовании, проводимом Онкологическим центром Клаттербриджа в Ливерпуле, ученые пришли к выводу, что препарат может произвести революцию в этой сфере медицины.

Испытания вакцины предназначено для пациентов с карциномой головы и шеи. В рамках исследования пациентам выдают пембролизумаб — новый препарат, помогающий иммунной системе атаковать раковые клетки.

Ученые полагают, что вакцина будет стимулировать появление новых иммунных клеток, которые будут убивать раковые образования и эффективно усиливать иммунный ответ на опухоль.

"Противораковые вакцины и препараты-ингибиторы контрольных точек — это виды иммунотерапии, которые работают за счет использования иммунной системы — каждый из них нацелен на разные аспекты биологии рака", — подчеркнул профессор экспериментальной медицины рака в Королевском колледже Лондона Джеймс Спайсер.
 

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