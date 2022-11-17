



Обучение в Израиле для арт-терапевтов. Опыт Натальи Сакович

Арт-терапия уходит своими корнями в историю целительных практик древних времен. Шаманские обряды и практики с их драматизациями, созданиями рисунков на песке или шкурах животных, музыкальными импровизациями, все это стало началом этого направления в психотерапии.

Наталья Сакович, известный арт-терапевт, автор книг в области арт терапии и песочной терапии, автор “Диагностического комплекса Песочная терапия” и курсов, уже будучи специалистом высокого класса проходила обучение у специалистов в области арт-терапии и песочной терапии Израиля. Наталья занимается арт-терапией уже 22 года и была одной из первых дипломированных специалистов. Ее интерес к связи психологии и искусства появился намного раньше, когда она писала дипломную работу в Институте Культуры посвященную влиянию человеческого фактора на выбор роли. В 1998 году она поступила на курс арт-терапии Александра Ивановича Копытина (Санкт-Петербург). Это был первый набор арт-терапевтов в постсоветском пространстве. Закончив этот курс, получив диплом арт-терапевта и вступив в Ассоциацию арт-терапии (Россия) психолог стала практиковать этот метод.

На момент принятия решения об обучении в Израиле в 2000 году Наталья получила дополнительное образование по песочной терапии на курсе Джун Аттертон (Ирландский институт песочной терапии). После этого она открыла в ГУО “Академии последипломного образования”, где работала на тот момент кабинет арт-терапии и песочной терапии, который стал первым подобным кабинетом в Беларуси. Встал вопрос о подготовке подобных специалистов и она разработала авторские курсы по этим направлениям, которые были сертифицированы Министерством образования (2005г.). В процессе обучения слушатели получали знания по теории и методологии арт-терапии, практические навыки по музыкальной, танцевально-двигательной, изотерапии, сказкотерапии, песочной терапии, основам тренинга и индивидуального консультирования. В рамках курсов Сакович разработала и внедрила такую форму как - музейная арт-терапия. Со слушателями курсов они выходили на несколько дней в ведущие музеи Минска и там используя психологические знания и знания из теории арт-терапии и психиатрии учились понимать картины художников со стороны их личности, психологического профиля, особенностей выраженности радикалов личности, обсуждали механизмы компенсации того или иного состояния у художника через искусство. Эти занятия стали уникальными. Параллельно она написала 15 книг и сборников по этим направлениям, серию книг по сказкотерапии по заказу фармацевтической компании “Солвей-Фарма”.

Не смотря на уже существующие авторские тренинги и впечатляющую писательскую карьеру, Наталья Сакович решила обучаться в Израиле. “Когда у меня в руках появилась переведенная на русский язык книга Ленор Штейнхард “Юнгианская песочная психотерапия” я просто влюбилась в этого автора и специалиста. Я нашла в ее книге подтверждение тому, как я вижу арт-терапевтический процесс, то что мне близко, системный подход в понимании проблемного поля клиента и много опыта”,- поясняет Наталья. У нее появилась мечта когда-нибудь поехать и познакомиться или пройти курс Ленор. В 2018 году Наталья подала заявку на участие в обучающем проекте по песочной терапии, которую проводила Израильская ассоциация сендплей-терапевтов (ISTA), Председатель Берт Мельцер. Обучение проходило в Иерусалиме. Слушателями стали русскоговорящие специалисты из разных городов. У них была возможность поучиться песочной терапии у таких специалистов как Берт Мельцер - Председатель Израильской ассоциации Сэндплей Терапевтов (ISTA) до 2016 г. Британского и Ирландского Сообщества Песочной Терапии; Израильской Ассоциации Сэндплей Терапевтов; Международного Общества Сэндплей Терапевтов; Мишель Белла Трударт (Michal Bella Troudart) - занимающейся частной практикой и преподаванием в разных институтах: Университет Бар-Илан, Израильский институт юнгианской психологии и др. Кроме обучения студентам была предоставлена возможность получить супервизию у этих специалистов, представив кейсы своих клиентов, их работы. Это было очень ценным.

В июне 2019 года Наталья попала на курс песочной терапии Ленор Штейнхард, аналитического психолога, юнгианского психотерапевта, которая с 1991 разработала и руководит учебной программой арт-терапии в Киббутском колледже образования в Тель-Авиве, является представителем ISTA в Совете ISST. Обучение полученное в Израиле помогло Наталье шире взглянуть на свою практику. Тренинг у Ленор Штейнхард минимизировал тревоги относительно авторского видения процесса песочной терапии. Еще до ее курса Сакович начала разрабатывать свой подход в этом методе “Системная песочная терапия”, который отличается от классического. После обучения она утвердилась в своем видении этой теории. Ленор Штейнхард, с которой Наталья поделилась своими мыслями и взглядами на развитие метода, одобрила ее продвижение в этом. Наталья разработала авторский обучающий курс в рамках своей теории и уже третий год обучает арт терапевтов и песочных терапевтов. Психологам просто необходимо профессиональное взаимодействие и обмен, взаимообучение специалистов из разных стран. Это позволяет развернуть представления о возможностях искусства и интегрировать их в психологическую практику, что в свою очередь предоставляет новые возможности для клиентов.

На данный момент Наталья заканчивает работу над книгой “Системная песочная терапия, авторский подход” в которой описывает свою теорию и опыт своей практики в этом подходе. Книга будет содержать теоретическую часть, в которой она обосновывает системный подход в организации арт терапевтической практики с клиентами, вводит свою типологию песочной терапии (основанной на психологических задачах), дает обоснование каждому типу песочной терапии и их подробное содержание с примерами авторских техник и кейсами клиентов.