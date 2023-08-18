



Новый вариант COVID из Израиля и Дании добрался до США

Новый вариант COVID, выявленный этим летом в Израиле и Дании, появился в американском штате Мичиган.



Консультативная группа Всемирной организации здравоохранения, которая следит за эволюцией SARS-CoV-2, дала ему название BA.2.86.



За этим вариантом с тревогой наблюдают органы здравоохранения по всему миру, поскольку он имеет более 30 мутаций в шиповидном белке.



"Никто не знает о его вирулентности или о том, насколько он заразен", - пояснила директор Школы общественного здравоохранения Еврейского университета, профессор Ронит Кальдерон-Маргалит.



Ученые пришли к выводу, что речь идет о втором поколении варианта BA.2, также известно как Omicron.