



Новый подход к прививкам от COVID в Израиле: не все врачи согласны

Прививки от COVID-19 должны стать ежегодной процедурой, если уровень заражения коронавирусом достигнет низкого уровня.



Так считают в комиссии по вакцинам при министерстве здравоохранения,



В настоящее время, взрослым рекомендуются бустерные дозы. Их будут вводить до тех пор, пока глобальный уровень распространения вируса будет оставаться высоким.



По словам эпидемиолога из Университета Бен-Гуриона профессора Надава Давидовича, если рекомендация о ежегодной вакцинации будет принята, профилактические меры будут аналогичны тем, что приняты в отношении к гриппу. То есть, всему населению, особенно пожилым людям и тем, кто в группе риска, будет рекомендовано делать прививку каждую осень.



"Этот подход во время низкого уровня заболеваемости является частью нашего перехода к борьбе с COVID как к новой норме", — считает Давидович.



Однако не все врачи согласны с такой позицией. Глава Национального совета по общественному здравоохранению, профессор Амнон Лахад считает рекомендацию ненужной и пустой тратой государственных ресурсов.



"Я думаю, что это неправильное решение, и для большинства людей оно не нужно. Для пожилых людей, у которых есть другие заболевания, имеет смысл делать прививку ежегодно, но, возможно, для 90% населения в этом нет необходимости, а еще, это чрезвычайно дорого", - отметил он.