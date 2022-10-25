



Новая услуга «Клалит» - «Кризисное вмешательство»

В связи с Международным днем психического здоровья, который прошел в начале октября, Иерусалимский округ «Клалит» запустил новую услугу «Кризисное вмешательство» (итарвут бе-машбер): гибридное целенаправленное лечение для детей и подростков, которые переживают кризис и нуждаются в быстрой и краткосрочной профессиональной помощи.



Эпидемия коронавируса оказала большое влияние на психическое состояние детей и подростков. Из новых данных, опубликованных «Клалит», следует, что в период с 2019 по 2021 год потребление антидепрессантов и успокоительных препаратов среди несовершеннолетних увеличилось примерно на 20%. Другим свидетельством кризиса является увеличение числа обращений в психиатрические службы через кассу и увеличение примерно на 10% обращений пациентов в возрасте до 18 лет к психологам, соцработникам и психиатрам в психиатрических клиниках «Клалит».



В свете сложившейся ситуации «Клалит» считает чрезвычайно важным оперативное вмешательство во время нового кризиса у детей. «Кризисное вмешательство» — это новая услуга для краткосрочного и целенаправленного вмешательства, который также предоставляется онлайн, чтобы сократить ненужное ожидание и предотвратить превращение временного кризиса в продолжительную хроническую проблему.



Шломит Цафир, психиатр, специализирующийся на работе с детьми, подростками и взрослыми, руководитель службы охраны психического здоровья «Клалит» в Иерусалимском округе: «Это целевая служба, которая должна реагировать на острые кризисы у детей и подростков в возрасте до 18. Особенно в периоды праздников, выхода из рутины и отключения от привычных систем поддержки, что может усугубить существующую проблему. Короткое и целенаправленное вмешательство онлайн, при личной встрече или комбинация обоих вариантов могут предотвратить развитие серьезных и значительных психических расстройств и помочь пациенту быстро вернуться к нормальной жизни».



Это услуга предоставляется профессиональными медицинскими бригадами, которые обеспечивают быстрое онлайн-реагирование на жалобы детей и подростков на новый, недавно проявившийся кризис. Если изменение в поведении или настроении появилось недавно, например, депрессия, уход в себя, тревога и избегание социальной деятельности, вам следует проконсультироваться с педиатром о том, можно ли вам воспользоваться услугой «Кризисное вмешательство».



Лечение будут проводить психологи, социальные работники и детские психиатры в течение 3-10 сеансов.

Целью новой службы является оказание помощи в тех случаях, когда краткое и целенаправленное вмешательство обеспечит надлежащую, быструю и эффективную реакцию на проблемы детей. Услуга не предназначена для терапевтического реагирования, когда речь идет о продолжительном кризисе, требующем длительного лечения, которое можно получить в клиниках и на других медицинских службах.



Недавно «Клалит» также распространил для широкой публики короткие видеоролики на YouTube, в которых эксперты «Клалит» дают информацию и советы по различным темам в этой области: депрессия, суицидальные наклонности, тревога, ОКР, расстройства пищевого поведения, проблемы в воспитании детей и многое другое.



Посмотреть их можно здесь: https://www.youtube.com/playlist?list=PLnla19vfzQTC5s8tqnsbAj6-ijAnVeast



На фото: д-р Шломит Цафир, психиатр, специализирующийся на работе с детьми, подростками и взрослыми, руководитель службы охраны психического здоровья «Клалит» в Иерусалимском округе.

Фото предоставлено: "Клалит" Иерусалимский округ, разрешено к использованию.