



Найдено растение, которое значительно снижает уровень сахара в крови после еды

Ключевое правило при диабете второго типа – правильное питание. В то время как некоторые продукты врачи рекомендуют исключать из рациона, другие нужно добавить из-за их способности снижать уровень глюкозы в крови. Одним из них является женьшень.



Ученые установили, что женьшень снижает сахар в крови уже через 30 минут после еды. К такому выводу специалисты пришли в ходе восьминедельного исследования.



Все участники исследования были разделены на две группы. Одна из них ежедневно употребляла 3 г экстракта женьшеня, а другая – плацебо. В итоге ученые обнаружили, что при употреблении натощак женьшень значительно снижал уровень глюкозы в крови после еды.

"Эти исследования показывают, что экстракт американского женьшеня эффективен и безопасен в качестве дополнительного средства при лечении диабета второго типа", – заявили ученые.



Кроме того, было установлено, что экстракт растения снизил уровень гликированного гемоглобина и систолическое артериальное давление.