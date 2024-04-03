



Метеозависимым приготовиться – началась трехдневная магнитная буря

Из-за очередной вспышки на солнце Землю снова накрыла магнитная буря, которая будет выбивать метеозависимых землян из нормального ритма жизни целых три дня – 3, 4 и 5 апреля. Сила этой бури – 3-4 балла.



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Люди знающие – подтвердят, не знающие – себе отложат в памяти: в дни магнитных бурь возможны перепады настроения. Метеозависимые и люди с хроническими, прежде всего сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут чувствовать себя плохо. Возможна головная боль, головокружение, тошнота, боль в суставах, усталость и бессонница.



Чтобы сохранить хорошее самочувствие, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил: