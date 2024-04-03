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Метеозависимым приготовиться – началась трехдневная магнитная буря | Фото: pixabay.com
03.04.2024 10:57 Mignews

Метеозависимым приготовиться – началась трехдневная магнитная буря

Из-за очередной вспышки на солнце Землю снова накрыла магнитная буря, которая будет выбивать метеозависимых землян из нормального ритма жизни целых три дня – 3, 4 и 5 апреля. Сила этой бури – 3-4 балла.

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Люди знающие – подтвердят, не знающие – себе отложат в памяти: в дни магнитных бурь возможны перепады настроения. Метеозависимые и люди с хроническими, прежде всего сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут чувствовать себя плохо. Возможна головная боль, головокружение, тошнота, боль в суставах, усталость и бессонница.

Чтобы сохранить хорошее самочувствие, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

  • отдавайте предпочтение здоровой пище
  • будьте физически активны
  • соблюдайте режим сна
  • пейте больше воды
  • откажитесь от алкоголя и жирной пищи
  • контролируйте артериальное давление
  • избегайте стресса и тревожных событий.

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