



Мексика возвращает обязательное ношение масок по мере роста заболеваемости COVID

Северный мексиканский штат вновь ввел обязательное ношение лицевых масок в закрытых общественных местах, заявили официальные лица в понедельник, чтобы снизить рост числа случаев заражения COVID-19, а также распространение других респираторных заболеваний.



Министр здравоохранения штата Нуэво-Леон, где находится третий по величине город Мексики Монтеррей, сообщил на пресс-конференции об обновленных руководящих принципах и заявил, что мера вступит в силу немедленно.



Официальные данные показывают, что Нуэво-Леон является одним из районов с самой высокой концентрацией COVID-19 в Мексике: в начале прошлой недели число новых ежедневных случаев достигло почти 120, это самый высокий уровень с сентября.



Согласно последним данным, около 86% населения штата получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID, что означает, что риск COVID классифицируется как "средний". На местном уровне ориентиром для среды с "низким риском" является уровень вакцинации 90%.

