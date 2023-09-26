



Медики: тату может стать причиной рака

Татуировки из-за токсичных красок могут стать причиной развития рака.



По данным газеты Mirror, к такому выводу пришли ученые из европейского химического агентства.



"Краски, которые используются для нанесения тату, являются потенциально токсичными", - предупреждают медики.



Самыми опасными чернилами оказались красные. Чуть менее опасными признаны синие, зеленые и черные. По словам ученых, угрозу также несет отсутствие стерильности в салонах. Многие мастера не носят одноразовые перчатки. Более того, многоразовые инструменты могут занести инфекцию.