



MDA внедрила первую в мире систему ИИ для центра диспетчеров экстренной помощи

В диспетчерском центре скорой помощи 101 Маген Давид Адом установлена новая система искусственного интеллекта , чтобы помочь врачам скорой помощи и парамедикам быстрее получать необходимую им информацию.



Система, разработанная совместно с компанией AudioCodes, занимающейся голосовыми сетями и решениями для обработки мультимедиа, работает на иврите.



По данным MDA, данная инновация является первой в своем роде в мире, специально предназначенной для использования в аварийно-диспетчерском центре . Система расшифровывает вызов на линии 101 в режиме реального времени и помогает диспетчерскому центру в случаях нарушения качества звонка.



“В чрезвычайной ситуации, если кто-то умирает или вокруг звонящего раздаются крики или другие голоса, оператору становится сложнее сразу понять, что произошло”, — пояснил докторр Эли Джаффе, заместитель генерального директора MDA по связям с общественностью.



Новая система помогает решить эту проблему, определяя ключевые слова для лечения и выделяя их, чтобы довести их до сведения ЕМТ, который затем может дать наиболее актуальный совет звонящему и диспетчерским бригадам. Это могут быть такие слова, как стрельба, автомобильная авария, боли в груди, потеря сознания и т. д.



MDA и AudioCodes работали над системой два года. Теперь она расшифровывает весь разговор в режиме реального времени, поэтому вопросы не нужно задавать во второй раз. Кроме того, ИИ выучил ключевые фразы, связанные с медициной и неотложными состояниями, чтобы предоставить ЕМТ общую картину и обеспечить быстрое и профессиональное принятие решений.



“Точность решений для расшифровки ИИ значительно улучшилась и иногда может оказаться лучше, чем человеческие способности, например, способность реагировать и анализировать речь, которая шепчет или имеет низкое качество звука, и представлять их принимающим вызовы. в MDA точно и быстро”, — сказал Шабтай Адлерсберг, президент и генеральный директор AudioCodes.



В настоящее время система работает на иврите, но Джаффе сказал, что скоро она сможет работать на всех языках Google.



“Это только начало”, — сказал Джаффе, отметив, что MDA ищет дополнительные решения для искусственного интеллекта, чтобы улучшить свои результаты. “Мы хотим сэкономить больше времени и спасти больше жизней”, - добавил он.



