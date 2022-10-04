



Лихорадка Эбола в Уганде: на границе с Кенией усилили контроль

Представители органов здравоохранения на крупном пограничном переходе между Угандой и Кенией усиливают проверки дальнобойщиков и простых путешественников, чтобы предотвратить распространение лихорадки Эбола.



Медицинские бригады собирают информацию о месте отправления путешественников в Уганде и проверяют наличие таких симптомов, как лихорадка, головные боли и боли в животе. Об этом сообщает ВВС.



Как отмечается, количество случаев заражения лихорадкой Эбола неуклонно растет. По последним данным, в настоящее время подтверждено 43 случая заболевания. Девять человек скончались.



Ранее в ВОЗ заявили, что вспышка лихорадки Эбола в Уганде была обнаружена с опозданием.