Лихорадка Эбола в Уганде: на границе с Кенией усилили контроль
Представители органов здравоохранения на крупном пограничном переходе между Угандой и Кенией усиливают проверки дальнобойщиков и простых путешественников, чтобы предотвратить распространение лихорадки Эбола.
Медицинские бригады собирают информацию о месте отправления путешественников в Уганде и проверяют наличие таких симптомов, как лихорадка, головные боли и боли в животе. Об этом сообщает ВВС.
Как отмечается, количество случаев заражения лихорадкой Эбола неуклонно растет. По последним данным, в настоящее время подтверждено 43 случая заболевания. Девять человек скончались.
Ранее в ВОЗ заявили, что вспышка лихорадки Эбола в Уганде была обнаружена с опозданием.