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Лихорадка Эбола в Уганде: на границе с Кенией усилили контроль
04.10.2022 02:30 Ольга Белозерова

Лихорадка Эбола в Уганде: на границе с Кенией усилили контроль

Представители органов здравоохранения на крупном пограничном переходе между Угандой и Кенией усиливают проверки дальнобойщиков и простых путешественников, чтобы предотвратить распространение лихорадки Эбола.

Медицинские бригады собирают информацию о месте отправления путешественников в Уганде и проверяют наличие таких симптомов, как лихорадка, головные боли и боли в животе. Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, количество случаев заражения лихорадкой Эбола неуклонно растет. По последним данным, в настоящее время подтверждено 43 случая заболевания. Девять человек скончались.

Ранее в ВОЗ заявили, что вспышка лихорадки Эбола в Уганде была обнаружена с опозданием.

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