



Кофе улучшает память при старении, – исследование

Японские ученые из Цукубского университета выяснили, что содержащийся в кофе растительный алкалоид тригонеллин (ТГ) стимулирует мозговые функции, связанные с памятью и пространственным мышлением. Это показали эксперименты на мышах с ускоренным старением. Исследование опубликовано в научном журнале GeroScience.



Специалисты кормили ТГ стареющих мышей в течение 30 дней, а затем запустили грызунов в водный лабиринт Морриса – небольшой бассейн со скрытой под водой платформой. Оказалось, что получавшие тригонеллин животные находили спасительный островок быстрее, чем мыши, которым не давали вещество.

Ученые проанализировали гиппокамп – область мозга, отвечающую за кратковременную память – подопытных мышей, чтобы изучить основные молекулярные механизмы.



Обнаружилось, что ТГ существенно повлияли на сигнальные пути, связанные с развитием нервной системы, функциями митохондрий, воспалением и высвобождением нейротрансмиттеров. Тригонеллин подавлял нейровоспаление, а также ускорял передачу дофамина, норадреналина и серотонина, устраняя возникающие при старении когнитивные нарушения.