



Кластерные головные боли более выражены у женщин, чем у мужчин – исследование

Новое исследование предполагает, что кластерные головные боли, часто с одной стороны головы, обычно вокруг глаз, могут быть более серьезными для женщин , чем для мужчин.



Исследование, опубликованное в среду в журнале Neurology, показало, что хотя кластерные головные боли, которые обычно длятся от 15 минут до трех часов, могут быть более распространены у мужчин, но, тем не менее, более серьезны у женщин.



В ходе исследования ученые, в том числе из Центра медицинских наук Техасского университета в Хьюстоне, США, оценили данные более 850 человек, у которых диагностировано это заболевание.



Участники – 66% мужчин и 34% женщин – ответили на подробный вопросник о своих симптомах, лекарствах, триггерах головной боли и привычках образа жизни.



Около 18% женщин в исследовании были диагностированы с хроническими кластерными головными болями по сравнению с 9% мужчин.



Около 8 процентов женщин сообщили в опросе, что их приступы головной боли длятся в среднем 4-7 месяцев, по сравнению с 5 процентами мужчин, в то время как 26 процентов женщин сказали, что приступы в среднем длятся менее месяца, по сравнению с 30 процентами женщин.



Исследователи заявили, что женщины также чаще сообщали о том, что их приступы происходили в разное время в течение дня, чем мужчины: 74 процента по сравнению с 63 процентами соответственно.



Анализ показывает, что у женщин может быть больше шансов иметь члена семьи с кластерной головной болью в анамнезе (от 15% до 7%).



“Несмотря на то, что соотношение мужчин и женщин с кластерной головной болью с годами менялось, она по-прежнему считается, в основном, мужским заболеванием, что затрудняет диагностику кластерной головной боли у женщин с более легкими симптомами, чем у мужчин”, – говорит автор исследования Андреа Белин из Каролинского института в Стокгольме.













