



Как предотвратить похмелье: Лекарства, средства и мифы

Употребляя алкогольные напитки в Новогоднюю ночь может обернуться неудачным началом 2024 года. Пульсирующая головная боль, головокружение и расстройство желудка - не самый любимый способ проснуться, особенно 1 января, и неприятное похмелье может заставить некоторых страдальцев отчаянно искать, как избавиться от этих симптомов.



На следующий день после одной или нескольких выпивок некоторые люди предпочитают использовать проверенные средства от похмелья - от употребления соленой пищи до дополнительной порции алкоголя на следующее утро. Другие клянутся есть продукты, богатые калием, например бананы, или пить воду с электролитами, чтобы восстановить уровень гидратации.



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Доктор Роберт Бим, специалист по семейной медицине из клиники Novant Health-GoHealth Urgent Care в Кернерсвилле, Северная Каролина, рассказал Newsweek, что единственный способ исключить возможность похмелья - это не пить.



"Воздержание - единственный способ полностью ограничить риск, но в разумных пределах этого не произойдет", - сказал Бим. "Поэтому выбирайте алкоголь светлых тонов, пейте воду между приемами алкоголя и употребляйте алкоголь на полный желудок".

