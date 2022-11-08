



Израильские ученые совершили прорыв в лечении рака молочной железы

Ученые Тель-Авивского университета разработали новый метод лечения рака молочной железы, который позволит значительно повысить эффективность химиотерапии, снизив риск посттерапевтических метастазов в легких с 52% до 6%.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

Ученые определили механизм формирования воспалительной среды в ответ на химиотерапию, которая и способствует развитию рака. Также они обнаружили, что, добавляя к химиотерапии противовоспалительный агент, можно почти полностью предотвратить метастазирование.

"Во многих случаях рака молочной железы за хирургическим удалением первичной опухоли следует режим химиотерапии, предназначенный для уничтожения любых оставшихся злокачественных клеток как на месте операции, так и в других органах. Однако химиотерапия также имеет нежелательные и даже вредные побочные эффекты, в том числе повреждение здоровых тканей. Возможно, наиболее опасным из них являются внутренние воспаления, которые могут парадоксальным образом помочь оставшимся раковым клеткам образовать метастазы. Мы хотели понять, как это происходит, и попробовать найти эффективное решение проблемы", - сказала руководитель проекта профессор Нета Эрез с отделения патологии медицинского факультета.

Ученые создали животную модель метастазирования рака. Животные получали такое же лечение, как и люди. Согласно результатам, метастатические опухоли были обнаружены в легких большого процента животных.

Исследователи проверили легкие на промежуточной стадии, когда крошечные микрометастазы не поддаются опознанию даже при проведении КТ. В итоге, ученые объединили химиотерапию с препаратом, который блокирует активность комплементарных белков.

После комбинированного лечения процент животных без метастазов увеличился с 32% до 67%, а процент пациентов с обширной раковой колонизацией в легких снизился с 52% при регулярной химиотерапии до 6% при добавлении ингибитора воспаления.