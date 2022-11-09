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Израиль: проблема с нехваткой лекарств будет решена в ближайшие дни
09.11.2022 08:51 Аркадий Бочаровский

Израиль: проблема с нехваткой лекарств будет решена в ближайшие дни


После того, как аптеки и больничные кассы сообщили о "серьезной нехватке" десятков видов лекарств, в прессе появились сообщения о том, что в ближайшие два дня некоторые из запрошенных лекарств вернутся на полки магазинов.

На фоне предупреждения аптек о серьезной нехватке лекарств, некоторые из них вернутся на полки магазинов к концу недели, в том числе: Парацетамол в упаковках по 50 таблеток, Клонкс 2 мг и Стрепсилс.

Министерство здравоохранения категорически отвергает заявления о нехватке лекарств, заявляя, что до сих пор не было выявлено явного дефицита лекарств. Чиновники из Министерства здравоохранения даже заявили, что огласка о нехватке лекарств усугубляет ситуацию, потому что люди запасаются лекарствами, хотя в них нет никакой медицинской необходимости.

Ассоциация фармацевтов направила в министерство здравоохранения срочное письмо с предупреждением. "В результате дефицита был нанесен ущерб пациентам и экономический ущерб", - предупредили фармацевты. 
 

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