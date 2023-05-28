



Изменение климата может вызвать раннюю вспышку вируса Западного Нила в этом году

По словам профессора Эли Шварца, основателя Центра медицины путешествий и тропических болезней в Медицинском центре Шиба, глобальное потепление может быть причиной более ранней, чем обычно, вспышки комаров, переносящих вирус Западного Нила в Израиле в этом году, сообщает jpost.



На прошлой неделе органы здравоохранения объявили, что комары, переносящие вирус, были обнаружены на юге Израиля на несколько недель раньше, чем обычно. Пик заболеваемости привычно приходится на июль и август. Министерство охраны окружающей среды обнаружило вирус, отлавливая и наблюдая за личинками комаров в своей лаборатории.



Шварц сказал, что изменение климата, вероятно, является причиной того, что эти комары прибывают раньше, поскольку в последние годы уже было замечено, что потепление влияет на болезни, передаваемые комарами в других местах.



Например, в октябре прошлого года Франция забила тревогу по поводу тигровых комаров, которые активизировали свою активность и привели к беспрецедентно большому количеству местных случаев лихорадки денге в стране. Два месяца спустя аналогичная вспышка произошла в Непале, где было зарегистрировано более 54 000 случаев заражения вирусом; большинство из них в долине Катманду, которая находится на высоте около 1400 метров над уровнем моря и поэтому ранее не подвергалась крупным вспышкам заболеваний, переносимых комарами, таких как лихорадка денге.



"Усиленное потепление — изменение климата — это то, что сделало этих комаров жизнеспособными и способными передавать болезни даже на такой большой высоте", — сказал Шварц, добавив, что он ожидает, что в ближайшие годы мир увидит больше подобных аномалий.



Вирус Западного Нила передается, когда комары питаются инфицированными птицами, а затем жалят людей. В Израиле вирус передается в основном комарами Culex Pipiens и Culex Perexiguus, которые обычно нападают ночью.



По данным министерства здравоохранения, после укуса инкубационный период болезни составляет от 5 до 21 дня. В целом, когда болезнь поражает молодых людей, она протекает относительно легко — самое большее, ожидается, что у человека будут симптомы, подобные гриппу, которые исчезнут сами по себе. Они могут включать лихорадку, головную боль, слабость, боль в суставах и мышцах, конъюнктивит, сыпь и иногда тошноту и диарею.



Однако когда пожилые люди или люди с ослабленным иммунитетом заражаются вирусом, это может привести к редкому, но острому воспалению головного мозга (энцефалиту) или даже к смерти.



По словам доктора Орена Шаттаха Катаби из Центра зоонозных заболеваний Департамента эпидемиологии Министерства здравоохранения, за последний год от вируса Западного Нила умер только один человек. Но, по словам Шварца, ежегодно заражаются сотни людей. На сегодняшний день вакцины от вируса нет.



Чтобы избежать укусов, Министерство охраны окружающей среды рекомендует населению уменьшить посещения стоячих водоемов, которые, как правило, являются местом размножения комаров. Кроме того, Министерство здравоохранения рекомендует людям использовать средства от насекомых, уменьшать участки кожи, которые могут быть подвержены укусам, включать вентиляторы в своих домах и сидя на улице, а также устанавливать сетки на окнах.

