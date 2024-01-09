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Испания возвращает правила использования масок
09.01.2024 23:30 MIGnews.com

Испания возвращает правила использования масок

Со среды, 10 января, Испания вводит обязательное ношение масок в больницах и медицинских центрах, поскольку в Европе резко возросло число случаев заболевания гриппом и Ковидом.

После праздничного сезона наблюдается "тридемия" гриппа, респираторных вирусов и вируса Covid-19.

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Число пациентов, попавших в больницу с Covid-19 в Великобритании, выросло на 72 процента за месяц, а число тех, кто нуждается в лечении от гриппа, увеличилось в пять раз, и пик заболеваемости гриппом еще впереди.

Испания и Италия - одни из наиболее пострадавших европейских стран, поскольку больницы с трудом справляются с наплывом пациентов. В Германии и Франции число случаев заболевания гриппом также резко возросло.
 

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